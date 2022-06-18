Диетолог назвала предельную суточную норму употребления черешни и клубники
500 граммов клубники или черешни можно съесть в сутки без вреда для здоровья. Рекомендуется съедать ягоды в первой половине дня. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на врача-диетолога, эндокринолога сети клиник «Атлас» Полину Королеву.
Такие рекомендации объясняются высокой калорийностью ягод.
«Лучше не употреблять их больше 500 г в день, но самое важное — есть их в первой половине дня. Лучше в качестве перекусов или перед основными приемами пищи, но не вечером», — предупредила медик.
Из-за большого количества углеводов и повышения уровня сахара в крови клубнику и вишни лучше есть до обеда, чтобы организм успел вывести лишнюю глюкозу. Так, по данным эксперта, 1 кг черешни в среднем содержит более 500 калорий, 1 кг черешни - 300 калорий.
Диетолог дала рекомендации на случай возникновения синдрома раздраженного кишечника, вздутия и метеоризма.
«Если у вас возникают эти симптомы, лучше выбирать чернику, голубику, клубнику, малину, потому что они не ферментируются микробиотой и не вызывают дискомфорта в ЖКТ», — отметила Королева.
Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что арбуз с высоким содержанием нитратов можно определить по состоянию мякоти, сообщает «Вечерняя Москва».
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