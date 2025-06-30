В российском мессенджере Мax зарегистрировался миллион пользователей
Первый миллион пользователей зарегистрировались на российской цифровой платформе Max. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.
Отмечается, что речь идет о регистрации в мессенджере на мобильных устройствах и компьютерах.
«На мобильную операционную систему Android приходится 75% зарегистрированных пользователей, на iOS - 23% и 2% - на версии для ПК», - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, активнее всего в сервисе регистрируются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара. За последние недели в мессенджере отправили 14 млн сообщений и совершили свыше 420 тысяч звонков.
Между тем глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал большую презентацию национального мессенджера на лето 2025 года, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru