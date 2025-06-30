В российском мессенджере Мax зарегистрировался миллион пользователей

Первый миллион пользователей зарегистрировались на российской цифровой платформе Max. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Отмечается, что речь идет о регистрации в мессенджере на мобильных устройствах и компьютерах.

«На мобильную операционную систему Android приходится 75% зарегистрированных пользователей, на iOS - 23% и 2% - на версии для ПК», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, активнее всего в сервисе регистрируются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара. За последние недели в мессенджере отправили 14 млн сообщений и совершили свыше 420 тысяч звонков.

Между тем глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал большую презентацию национального мессенджера на лето 2025 года, пишет RT.

