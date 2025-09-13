Дизайнер Лебедев предложил россиянам лечить депрессию копанием картофеля

Лебедев считает, что российская молодежь постоянно жалуется, ничего не делает и мечтает получать деньги за просто так.

В таких случаях он посоветовал избавляться от депрессии с помощью труда. В качестве примера он привел картофельное поле, которое, по его словам, если выкопать, болезнь излечится.

Ранее HR-эксперт, член Ассоциации спикеров СНГ Алёна Старовойт заявила в пресс-центре НСН, что компании теряют прибыль, если их сотрудники находятся в депрессии.

