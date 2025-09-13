Дизайнер Лебедев предложил россиянам лечить депрессию копанием картофеля
13 сентября 202516:21
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев призвал копать картошку ради душевного равновесия.
Лебедев считает, что российская молодежь постоянно жалуется, ничего не делает и мечтает получать деньги за просто так.
В таких случаях он посоветовал избавляться от депрессии с помощью труда. В качестве примера он привел картофельное поле, которое, по его словам, если выкопать, болезнь излечится.
Ранее HR-эксперт, член Ассоциации спикеров СНГ Алёна Старовойт заявила в пресс-центре НСН, что компании теряют прибыль, если их сотрудники находятся в депрессии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин: Салюта на День города в Москве не будет
- Путин и Собянин открыли новые станции Троицкой линии метро
- Китай стал основным поставщиком пива в Россию
- Дизайнер Лебедев предложил россиянам лечить депрессию копанием картофеля
- Адвокат объяснил, что ждет «Volkswagen AG» после банкротства в России
- Путин открыл в Москве Национальный космический центр
- Питбайки и китайские производители: Автоэксперты объяснили рост числа ДТП с мотоциклами
- Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде
- АТОР: Спрос на туры в Китай после отмены виз взлетел в три раза
- Путин в поздравлении с Днем города назвал Москву лучшим городом планеты
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru