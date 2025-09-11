Почему психические расстройства обострятся с приходом дождей

Психологи Наталья Бирина и Валерия Амелина-Прилепская в эфире НСН оценили, как погода влияет на состояние граждан.

Осенью обостряются психические заболевания, заявила врач-психотерапевт Наталья Бирина в пресс-центре НСН.

«Есть осенняя хандра, которая связана с тем, что солнечная активность снижается. Это период с марта по ноябрь. В эти месяцы чаще обращаются за помощью. Солнце – это выработка серотонина, что влияет на нашу радость и счастье. В период дождей обостряются все психические расстройства, так как уныние», - отметила она.

Фармацевтов предупредили о штрафах за продажу антидепрессантов без рецепта

При этом клинический психолог, гештальт-терапевт Валерия Амелина-Прилепская добавила, что погода не влияет на психически здоровых людей.

«Когда у человека устойчивая психика, смена погоды на него не влияет. Ты остаешься таким же счастливым и прекрасным, потому что регулировать свое состояние можно и без солнца. Погода на нас не влияет, если мы психически здоровы. Мы должны любить себя для этого, понимать, что нам нужно и как помочь себе», - пояснила она.

Компании теряют прибыль, если их сотрудники находятся в депрессии, заявила HR-эксперт, член Ассоциации спикеров СНГ Алёна Старовойт в пресс-центре НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / dpa / Jonas Walzberg
ТЕГИ:ПсихологияПогодаЗдоровьеВрачи

Горячие новости

Все новости

партнеры