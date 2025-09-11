Почему психические расстройства обострятся с приходом дождей

При этом клинический психолог, гештальт-терапевт Валерия Амелина-Прилепская добавила, что погода не влияет на психически здоровых людей.

«Когда у человека устойчивая психика, смена погоды на него не влияет. Ты остаешься таким же счастливым и прекрасным, потому что регулировать свое состояние можно и без солнца. Погода на нас не влияет, если мы психически здоровы. Мы должны любить себя для этого, понимать, что нам нужно и как помочь себе», - пояснила она.

Компании теряют прибыль, если их сотрудники находятся в депрессии, заявила HR-эксперт, член Ассоциации спикеров СНГ Алёна Старовойт в пресс-центре НСН.

