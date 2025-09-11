Не в ресурсе: Компании теряют деньги из-за депрессий сотрудников
HR-эксперт Алёна Старовойт рассказала в эфире НСН, как распознать сотрудника, который близок к депрессии.
Компании теряют прибыль, если их сотрудники находятся в депрессии, заявила HR-эксперт, член Ассоциации спикеров СНГ Алёна Старовойт в пресс-центре НСН.
«Компания теряет прибыль, если ее сотрудники не в ресурсном состоянии. На производительность труда влияет не только депрессия и психологические расстройства. Есть состояния, пограничные с ними, у Гоголя есть «Мертвые души», а у компании- «мертвые тела». Это когда сотрудник есть, но сознанием он где-то в другом месте. Я называю это психологической миграцией сотрудников. Такие люди работают без вовлечения, без интереса. Как распознать таких сотрудников? Это отсутствующий взгляд, длительное время на ответы», - рассказала она.
Ежегодно, по данным ВОЗ, из-за депрессии и тревожности снижается производительность труда и теряется 12 млрд рабочих дней, что обходится мировой экономике в $1 трлн, причем в эту сумму не входят расходы на лечение расстройств. В 2024 году в России было продано 175,9 млн упаковок препаратов для лечения психических расстройств на 57 млрд рублей. Более 85 процентов лекарств от психических заболеваний россияне приобретают самостоятельно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Учения России и Белоруссии не нацелены против других стран
- Врач: Родители снимают с себя ответственность, когда приводят ребенка к психологу
- Почему психические расстройства обострятся с приходом дождей
- Глава Совета отцов призвал запретить аниме в России
- Предварительный сговор: Почему Нетаньяху ничего не будет за удар по Катару
- Врач Кондрахин объяснил смерти детей в школах в начале учебного года
- Фармацевтов предупредили о штрафах за продажу антидепрессантов без рецепта
- Польша уведомила Белоруссию о закрытии пунктов пропуска на границе с 12 сентября
- Когда прием нейролептиков может привести к летальному исходу
- Депутат Делягин не поверил в снижение цен в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru