Не в ресурсе: Компании теряют деньги из-за депрессий сотрудников

Компании теряют прибыль, если их сотрудники находятся в депрессии, заявила HR-эксперт, член Ассоциации спикеров СНГ Алёна Старовойт в пресс-центре НСН.

«Компания теряет прибыль, если ее сотрудники не в ресурсном состоянии. На производительность труда влияет не только депрессия и психологические расстройства. Есть состояния, пограничные с ними, у Гоголя есть «Мертвые души», а у компании- «мертвые тела». Это когда сотрудник есть, но сознанием он где-то в другом месте. Я называю это психологической миграцией сотрудников. Такие люди работают без вовлечения, без интереса. Как распознать таких сотрудников? Это отсутствующий взгляд, длительное время на ответы», - рассказала она.

Ежегодно, по данным ВОЗ, из-за депрессии и тревожности снижается производительность труда и теряется 12 млрд рабочих дней, что обходится мировой экономике в $1 трлн, причем в эту сумму не входят расходы на лечение расстройств. В 2024 году в России было продано 175,9 млн упаковок препаратов для лечения психических расстройств на 57 млрд рублей. Более 85 процентов лекарств от психических заболеваний россияне приобретают самостоятельно.

