Директора клиники задержали за торговлю детьми в Московской области
Количество задержанных по громкому уголовному делу о торговле детьми в Московской области достигло четырех, сообщают «Известия».
В конце октября была арестована известная общественная деятельница, психолог и многодетная мать Ирина Рудницка. Кроме того, под арест взяли человека, который, судя по материалам следствия, записывал себя как отца детей, рожденных разными матерями.
По делу также проходит мать ребенка, который мог быть продан. А четвертым задержанным стала директор московской клиники пластической хирургии. По словам экспертов, в последние 10 лет количество таких дел растет. Расследуются они медленно и очень тщательно — в срок до полутора лет.
Ранее следователи обвинили жительницу Москвы, продавшую свою новорожденную дочь, в торговле людьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Директора клиники задержали за торговлю детьми в Московской области
- Россиянам отказывают в ипотеке в 60% случаев
- В Госдуме заявили, что наценка на продукты может доходить до 300%
- Путин: Страны Запада пытаются развалить Россию
- СМИ: ЕС готовится прекратить выдачу виз россиянам
- СМИ: КНДР может провести ядерные испытания в ближайшее время
- Трамп допустил разработку совместного с Москвой и Пекином плана по денуклеаризации
- СМИ: КНДР планирует отправить в Россию тысячи военнослужащих
- Трамп заявил, что США не хотят воевать с кем-либо
- Путин утвердил упрощенный порядок получения гражданства для участников СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru