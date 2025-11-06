Директора клиники задержали за торговлю детьми в Московской области

В конце октября была арестована известная общественная деятельница, психолог и многодетная мать Ирина Рудницка. Кроме того, под арест взяли человека, который, судя по материалам следствия, записывал себя как отца детей, рожденных разными матерями.

По делу также проходит мать ребенка, который мог быть продан. А четвертым задержанным стала директор московской клиники пластической хирургии. По словам экспертов, в последние 10 лет количество таких дел растет. Расследуются они медленно и очень тщательно — в срок до полутора лет.

Ранее следователи обвинили жительницу Москвы, продавшую свою новорожденную дочь, в торговле людьми, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

