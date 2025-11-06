Житель Волгограда погиб после атаки беспилотника на жилой дом

В Волгоградской области погиб мирный житель после атаки украинского беспилотного летательного аппарата, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

В Калужской области жилой дом поврежден из-за падения обломков БПЛА

По его словам, мужчине было 48 лет. Удар пришелся по 24-этажному жилому дому. В результате атаки повреждены балконы, выбиты стекла в соседних зданиях.

В нескольких районах Волгограда зафиксированы разрушения остекления в домах и автомобилях. Сапёры проверяют место атаки, власти готовят ПВР для жителей.

Ранее дом в Красногорске атаковал дрон, пять человек пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

