Следователи обвинили москвичку в торговле людьми
Следователи обвинили жительницу Москвы, продавшую свою новорожденную дочь, в торговле людьми. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.
По версии следствия, женщина продала свою дочь в квартире на востоке Москвы и получила за нее свыше 200 тысяч рублей. Сделка проходила в рамках оперативного эксперимента, фигурантку задержали после составления расписок о получении денег.
Девочка находится в медучреждении, ее жизнь и здоровье вне опасности.
Женщина полностью признала вину в ходе допроса, следствие будет ходатайствовать о ее заключении под стражу.
Ранее сотрудники правоохранительных органов пресекли преступную деятельность по торговле детьми в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru