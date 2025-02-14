Следователи обвинили москвичку в торговле людьми

По версии следствия, женщина продала свою дочь в квартире на востоке Москвы и получила за нее свыше 200 тысяч рублей. Сделка проходила в рамках оперативного эксперимента, фигурантку задержали после составления расписок о получении денег.

Девочка находится в медучреждении, ее жизнь и здоровье вне опасности.

Женщина полностью признала вину в ходе допроса, следствие будет ходатайствовать о ее заключении под стражу.

Ранее сотрудники правоохранительных органов пресекли преступную деятельность по торговле детьми в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

