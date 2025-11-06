СМИ: КНДР может провести ядерные испытания в ближайшее время
Власти Северной Кореи могут провести ядерные испытания в сжатые сроки, если такое решение примет глава КНДР Ким Чен Ын, сообщает агентство News1 со ссылкой на военную разведку Южной Кореи.
В случае положительного решения, испытания могут состояться в короткие сроки в третьей шахте полигона Пхунгери.
Как заявил депутат Пак Сон Вон, потенциал Пхеньяна в сфере ядерного оружия развивается в соответствии с положением конституции. При этом КНДР стремятся добиться от международного сообщества признания своего ядерного статуса.
Ранее Ким Чен Ын назвал первоочередным развитие ядерного потенциала КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
