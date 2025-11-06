Трамп допустил разработку совместного с Москвой и Пекином плана по денуклеаризации
Вашингтон разработает совместный с Москвой и Пекином план по денуклеаризации.
Об этом на бизнес-форуме во Флориде заявил президент США Дональд Трамп. «Мы, возможно, работаем над планом по денуклеаризации втроем: США, Россия и Китай. Посмотрим, получится ли это», – указал глава Белого дома.
Ранее Трамп указал, что хотел бы видеть сокращение арсеналов ядерного оружия в мире и уже обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином. При этом, по его утверждению, у США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: КНДР может провести ядерные испытания в ближайшее время
- Трамп допустил разработку совместного с Москвой и Пекином плана по денуклеаризации
- СМИ: КНДР планирует отправить в Россию тысячи военнослужащих
- Трамп заявил, что США не хотят воевать с кем-либо
- Путин утвердил упрощенный порядок получения гражданства для участников СВО
- Замгубернатора Нижегородской области вступил в ряды армейского резерва
- В Брянской области водитель ранен при атаке дронов на село Крапивна
- Трамп отказался от участия в саммите G20 в ЮАР
- Критик назвал артистов, способных потеснить Шамана и Гагарину по популярности
- «В любые щели!»: Разбан российского футбола может начаться с женской сборной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru