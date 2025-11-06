Трамп допустил разработку совместного с Москвой и Пекином плана по денуклеаризации

Об этом на бизнес-форуме во Флориде заявил президент США Дональд Трамп. «Мы, возможно, работаем над планом по денуклеаризации втроем: США, Россия и Китай. Посмотрим, получится ли это», – указал глава Белого дома.

Ранее Трамп указал, что хотел бы видеть сокращение арсеналов ядерного оружия в мире и уже обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином. При этом, по его утверждению, у США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

