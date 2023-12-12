Правоохранители раскрыли схему торговли детьми в Москве

По словам собеседников телеканала, преступная схема строилась на деятельности благотворительных фондов. Отмечается, что их сотрудники приглашали в столицу беременных женщин и обещали выполнить обследования, позволяющие получить заключение о патологиях и дающие возможность сделать аборт на поздних сроках.

Пострадавшие отдавали злоумышленникам почти все свои сбережения, после чего сотрудники фондов знакомили их с основательницей женского приюта Натальей Патокой. Она убеждала женщин рожать, после чего вместе со своей предполагаемой сообщницей Юлией Логвиновой, обвиняемой в торговле людьми, забирала детей, оставленных в приюте.

Сообщается, что речь идет по меньшей мере о 13 детях.

Ранее Никулинский суд Москвы приговорил директора «Европейского центра суррогатного материнства» Владислава Мельникова к 19,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за торговлю детьми суррогатных матерей.

