СМИ: ЕС готовится прекратить выдачу виз россиянам
Европейский союз может в ближайшие дни перестать выдавать гражданам РФ шенгенские мультивизы, сообщает Politico.
По данным издания, таким образом Евросоюз готовится к дальнейшему ужесточению визовых правил для россиян, прекратив в большинстве случаев выдачу многократных разрешений на въезд в шенгенскую зону.
Если это произойдет, россияне в основном будут получать визы только на однократный въезд. Под исключения подпадут гуманитарные соображения и гражданство ЕС. При этом выдача виз остается национальной компетенцией, поэтому Еврокомиссия не может ввести полный запрет на въезд для российских туристов, но может усложнить этот процесс.
Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года Германия прекратит признавать пятилетние небиометрические заграничные паспорта граждан России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ЕС готовится прекратить выдачу виз россиянам
- СМИ: КНДР может провести ядерные испытания в ближайшее время
- Трамп допустил разработку совместного с Москвой и Пекином плана по денуклеаризации
- СМИ: КНДР планирует отправить в Россию тысячи военнослужащих
- Трамп заявил, что США не хотят воевать с кем-либо
- Путин утвердил упрощенный порядок получения гражданства для участников СВО
- Замгубернатора Нижегородской области вступил в ряды армейского резерва
- В Брянской области водитель ранен при атаке дронов на село Крапивна
- Трамп отказался от участия в саммите G20 в ЮАР
- Критик назвал артистов, способных потеснить Шамана и Гагарину по популярности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru