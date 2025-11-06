СМИ: ЕС готовится прекратить выдачу виз россиянам

По данным издания, таким образом Евросоюз готовится к дальнейшему ужесточению визовых правил для россиян, прекратив в большинстве случаев выдачу многократных разрешений на въезд в шенгенскую зону.

Если это произойдет, россияне в основном будут получать визы только на однократный въезд. Под исключения подпадут гуманитарные соображения и гражданство ЕС. При этом выдача виз остается национальной компетенцией, поэтому Еврокомиссия не может ввести полный запрет на въезд для российских туристов, но может усложнить этот процесс.

Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года Германия прекратит признавать пятилетние небиометрические заграничные паспорта граждан России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

