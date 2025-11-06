Представлен человекоподобный робот с мягкой кожей
В Китае производитель электромобилей XPeng представил человекообразного робота Iron, сообщает CNBC.
Он будет основан на собственных чипах XPeng, как и роботакси данной комнаии. Планируются опции кастомизации отдельных аспектов робота, в том числе формы тела и прически. В настоящее время у модели есть искусственная кожа, синтетические мышцы, гибкий позвоночник и руки с 22 степенями свободы.
Робот видит, понимает язык и обучается копировать человеческие движения. Цены на Iron пока не раскрыты, но продажи начнутся в 2026 году.
Ранее миллиардер Илон Маск показал видео тренировки робота Optimus в стиле кунг-фу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
