Путин: Страны Запада пытаются развалить Россию

Западные страны пытаются нанести Москве стратегическое поражение и развалить ее, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

Путин описал попытки гегемонии Запада поговоркой «Против лома нет приёма»

По его словам, все чаще на Западе ведут речь о некой «деколонизации» РФ, ее расчленения и нанесения стратегического поражения. Глава государства указал, что для данной концепции был придуман термин — «пост-Россия», означающий лишенную суверенитета страну, разбитую на «осколки», которая будет подчинена Западу.

Путин отметил, что с подобной идеей в разных редакциях Москва уже встречалась, однако у ее создателей не получалось реализовать задуманное на протяжении столетий.

Ранее президент России призвал западные элиты сосредоточиться на внутренних проблемах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
