Путин: Страны Запада пытаются развалить Россию

По его словам, все чаще на Западе ведут речь о некой «деколонизации» РФ, ее расчленения и нанесения стратегического поражения. Глава государства указал, что для данной концепции был придуман термин — «пост-Россия», означающий лишенную суверенитета страну, разбитую на «осколки», которая будет подчинена Западу.

Путин отметил, что с подобной идеей в разных редакциях Москва уже встречалась, однако у ее создателей не получалось реализовать задуманное на протяжении столетий.

Ранее президент России призвал западные элиты сосредоточиться на внутренних проблемах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

