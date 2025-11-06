Путин: Страны Запада пытаются развалить Россию
Западные страны пытаются нанести Москве стратегическое поражение и развалить ее, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.
По его словам, все чаще на Западе ведут речь о некой «деколонизации» РФ, ее расчленения и нанесения стратегического поражения. Глава государства указал, что для данной концепции был придуман термин — «пост-Россия», означающий лишенную суверенитета страну, разбитую на «осколки», которая будет подчинена Западу.
Путин отметил, что с подобной идеей в разных редакциях Москва уже встречалась, однако у ее создателей не получалось реализовать задуманное на протяжении столетий.
Ранее президент России призвал западные элиты сосредоточиться на внутренних проблемах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
