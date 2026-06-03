Директор ПМЭФ пообещал обеспечить безопасность участников форума
Угрозы срыва ПМЭФ из-за атак беспилотников нет, так как мероприятие не первый год проводят в условиях угроз, и система обеспечения безопасности отработана, заявил спецкору НСН Алексей Вальков.
Заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Алексей Вальков рассказал специальному корреспонденту НСН, что риска срыва мероприятия из-за атак беспилотника нет. По его словам, мероприятие не первый год проводится в условиях бесплотной угрозы, и безопасность участников форума обеспечивается в полной мере.
3 июня в Северной столице стартовал 29-й Петербургский международный экономический форум. В город прибывает огромное количество гостей со всего мира для участия в мероприятии. На фоне этого Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись масштабной атаке украинских беспилотников минувшей ночью. Были атакованы Кронштадт, Кировский и Красносельский районы Петербурга, некоторые объекты повреждены, есть пострадавшие, сообщил губернатор города . А в Ленобласти ночью сбили 59 дронов, повреждены частные дома в Лужском районе. Кроме того, с 4 до почти 9 часов утра не работал аэропорт «Пулково»: часть рейсов была задержана, а часть перенаправлена. Также местные СМИ пишут о проблемах с мобильным интернетом.
Вальков подчеркнул, что угрозы срыва ПМЭФ-2026 нет, и организаторы мероприятия обеспечивают безопасность участников.
«Мы не первый год находимся в таких условиях. Петербургский международный экономический форум обеспечивает все необходимые меры безопасности и обеспечивает безопасность участников. У нас на площадке будут работать представители более 130 стран. Большое количество высокопоставленных официальных лиц со всего мира: из Латинской Америки, Азии. Делегация Соединенных Штатов впервые с 2018 года принимает участие в ПМЭФ. Поэтому нас ждет насыщенная программа», — рассказал он.
Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер в разговоре с НСН назвал участие представителей Германии в Петербургском международном экономическом форуме важным сигналом, который говорит о сохранении перспектив дальнейшего сотрудничества между Россией и ФРГ.
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