В своём Telegram‑канале Захарова охарактеризовала Palantir как гигантскую военную корпорацию, представляющую большую опасность. По её словам, компания имеет контракты и связи с министерствами обороны и здравоохранения западных стран, а её руководство придерживается радикальных взглядов — дипломат назвала руководителей компании «открытыми фашистами», которые мнят себя «новыми мессиями антихристианства».



Представитель МИД РФ раскритиковала идеи главы Palantir Алекса Карпа, изложенные в книге «Технологическая республика». В частности, Захарова сочла неприемлемыми его рассуждения о демилитаризации Германии и Японии после Второй мировой войны, а также взгляды на вклад разных народов в мировую культуру — по её оценке, они перекликаются с воззрениями нацистских идеологов.



Захарова обратила внимание и на кадровый состав компании: руководитель подразделения Palantir в Великобритании и Европе Луис Мосли — внук Освальда Мосли, возглавлявшего в 1930‑е годы Британский союз фашистов.



По данным Захаровой, основной доход Palantir получает за счёт контрактов с военными структурами, предоставляя платформы на основе ИИ для помощи воюющим сторонам. В качестве примера она привела систему Maven Smart System: она служит Пентагону ключевым инструментом для выбора целей — в частности, использовалась в операции против Ирана, а сейчас помогает украинским силам наводить беспилотники.



Как сообщила 8 июля британская газета The Times, НАТО планирует применять ИИ‑систему Maven от Palantir для отслеживания возможной активности Вооружённых сил РФ вблизи западных границ. Луис Мосли в разговоре с журналистами подтвердил, что в случае военного конфликта альянс будет использовать программные решения Palantir, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

