Третья армия «Южной» группировки войск вышла на окраины Николаевки

В рамках рабочей поездки Герасимов оценил, как соединения и воинские части группировки «Запад» справляются с поставленными задачами. Он заслушал отчёт командующего группировкой Сергея Кузовлева о ситуации в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений об итогах выполнения боевых заданий.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 18 июля проинформировал о том, что подразделения ПВО региона ликвидировали восемь беспилотников, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

