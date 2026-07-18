Третья армия «Южной» группировки войск вышла на окраины Николаевки
По данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, подразделения 3‑й армии «Южной» группировки войск ведут наступление в сторону Славянска и Краматорска. В ходе боевых действий им удалось взять под контроль Пискуновку, а также закрепиться на окраинах Николаевки.
В рамках рабочей поездки Герасимов оценил, как соединения и воинские части группировки «Запад» справляются с поставленными задачами. Он заслушал отчёт командующего группировкой Сергея Кузовлева о ситуации в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений об итогах выполнения боевых заданий.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 18 июля проинформировал о том, что подразделения ПВО региона ликвидировали восемь беспилотников, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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