В Ленинградской области обломки БПЛА упали на судно в Финском заливе

В своём сообщении в мессенджере «Макс» глава региона уточнил: обломки одного из сбитых БПЛА рухнули на палубу судна, которое находилось на рейде в Финском заливе. При этом возгорания удалось избежать.



Дрозденко также отметил, что помимо этого инцидента других происшествий зафиксировано не было. После того как системы ПВО завершили работу, в Ленинградской области отменили режим беспилотной опасности.



Кроме того, в тот же день губернатор сообщал об уничтожении ещё одного беспилотника в небе над областью и подчёркивал, что боевые действия средств ПВО продолжаются, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

