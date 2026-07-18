В Ленинградской области обломки БПЛА упали на судно в Финском заливе
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 18 июля проинформировал о том, что подразделения ПВО региона ликвидировали восемь беспилотников.
В своём сообщении в мессенджере «Макс» глава региона уточнил: обломки одного из сбитых БПЛА рухнули на палубу судна, которое находилось на рейде в Финском заливе. При этом возгорания удалось избежать.
Дрозденко также отметил, что помимо этого инцидента других происшествий зафиксировано не было. После того как системы ПВО завершили работу, в Ленинградской области отменили режим беспилотной опасности.
Кроме того, в тот же день губернатор сообщал об уничтожении ещё одного беспилотника в небе над областью и подчёркивал, что боевые действия средств ПВО продолжаются, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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