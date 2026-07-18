В Ленинградской области обломки БПЛА упали на судно в Финском заливе

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 18 июля проинформировал о том, что подразделения ПВО региона ликвидировали восемь беспилотников.

За неделю на подлёте к Москве сбиты 1 892 беспилотника

В своём сообщении в мессенджере «Макс» глава региона уточнил: обломки одного из сбитых БПЛА рухнули на палубу судна, которое находилось на рейде в Финском заливе. При этом возгорания удалось избежать.

Дрозденко также отметил, что помимо этого инцидента других происшествий зафиксировано не было. После того как системы ПВО завершили работу, в Ленинградской области отменили режим беспилотной опасности.

Кроме того, в тот же день губернатор сообщал об уничтожении ещё одного беспилотника в небе над областью и подчёркивал, что боевые действия средств ПВО продолжаются, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Ястребцева Полина
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаВСУЛенинградская ОбластьСанкт-Петербург

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