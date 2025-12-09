Игорь Крутой объяснил отсутствие Ларисы Долиной в финале премии «Виктория»
Композитор Игорь Крутой сообщил NEWS.ru на пресс-конференции, посвященной национальной музыкальной премии «Виктория», что Лариса Долина не вошла в число финалистов и это никак не связано с недавней историей о продаже ее квартиры мошенникам.
Он подчеркнул, что артистка не заявлялась и в прошлом году, поэтому ее отсутствие в списке не является исключением или реакцией на скандал.
Президент премии Юрий Костин ранее заявлял, что не следит за ситуацией вокруг недвижимости певицы и считает подобные случаи личным делом артистов.
Он подчеркнул, что Долина остается выдающейся исполнительницей, а истории подобного рода время от времени происходят и с другими известными деятелями, передает «Радиоточка НСН».
