Игорь Крутой объяснил отсутствие Ларисы Долиной в финале премии «Виктория»

Композитор Игорь Крутой сообщил NEWS.ru на пресс-конференции, посвященной национальной музыкальной премии «Виктория», что Лариса Долина не вошла в число финалистов и это никак не связано с недавней историей о продаже ее квартиры мошенникам.

Он подчеркнул, что артистка не заявлялась и в прошлом году, поэтому ее отсутствие в списке не является исключением или реакцией на скандал.