Дипломат Лукьянцев оценил возможность возвращения смертной казни в РФ

По его словам, Москва придерживается четкой позиции по мораторию на смертную казнь и не видит поводов ее пересматривать. Он отметил, что мораторий соблюдается, по этому поводу высказывался и Конституционный суд России и глава государства Владимир Путин. На уточняющий вопрос, есть ли поводы к пересмотру решения о моратории на смертную казнь в России, Лукьянцев ответил, что «пока не усматривает» их.

В России в будущем может вернуться смертная казнь, пишет «Коммерсант» со ссылкой на книгу председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина под названием «Конституционное правосудие: процедура и смысл». «Пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт», — написал он.

