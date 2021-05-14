В Совфеде объяснили, почему Россия не может вернуть смертную казнь
Отменить мораторий на смертную казнь в России невозможно. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Он пояснил, что 16 мая исполняется 25 лет со времени подписания президентом РФ указа «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы».
«Вариантов, при которых может быть отменен мораторий на смертную казнь, нет», - заявил РИА Новости Клишас, добавив, что есть соответствующее решение Конституционного суда РФ.
Сенатор добавил, что суд мотивировал свое решение тем, что уже сформированы устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни.
Ранее на фоне стрельбы в казанской школе лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что в России необходимо вернуть смертную казнь за убийство детей. Между тем, лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал это предложение, сообщает РИА ФАН.
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