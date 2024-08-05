Депутат Пилипенко: В этом году вузы выделили на 40 тысяч бюджетных мест больше
Бюджетные места были выделены в региональные вузы и на самые приоритетные направления подготовки, отметила в эфире НСН Ольга Пилипенко.
В этом году в вузах было выделено почти на 40 тысяч бюджетных мест больше, чем в 2023 году, заявила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в разговоре с НСН.
Ранее в Минобрнауки РФ сообщили, что многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места. Отмечалось, что результаты приемной кампании в вузы оказались лучше, чем прошлогодние. Пилипенко указала, что на педагогическом и медицинском направлениях до 80% составил именно целевой прием.
«В этом году было выделено больше бюджетных мест почти на 40 тысяч по сравнению с прошлым годом. Правильно это или нет, мы будем анализировать. В первую очередь мы настаивали на том, чтобы бюджетные места были выделены в региональные вузы и на самые приоритетные направления подготовки. Приоритетные – это те, которые были определены национальными проектами, научно-технологической политикой, указами президента. Это инженерные, педагогические, медицинские кадры… На педагогике и медицине практически до 70-80% именно целевой прием», – сказала Пилипенко.
Депутат также отметила, что необходимо усилить ответственность тех организаций, которые выдают целевые направления.
«Вопрос о том, как выдаются целевые направления. Это очень важный вопрос, который бы мы хотели проанализировать еще раз и, может быть, внести изменения в законодательную базу для того, чтобы усилить позиции ответственности тех, кто выдает эти целевые направления. Потому что ребята хотят учиться, допустим, на медицинских специальностях… Но где гарантия того, что через пять лет они придут в эту районную больницу, а она останется и там будут востребованы эти специалисты. Мы очень надеемся, что в нацпроекте «Кадры» появятся прогнозы и баланс потребности в кадрах по тем или иным направлениям подготовки и специальностям», – добавила собеседница НСН.
С 4 августа российские университеты начинают зачислять абитуриентов на бюджетные места. Те, кто своевременно предоставил оригиналы документов и прошел по конкурсу, будут зачислены не позже 9 числа. Успеть поступить в университет на коммерческой основе можно будет до 20 августа, напоминает «Радиоточка НСН».
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