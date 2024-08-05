Депутат Пилипенко: В этом году вузы выделили на 40 тысяч бюджетных мест больше

В этом году в вузах было выделено почти на 40 тысяч бюджетных мест больше, чем в 2023 году, заявила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в разговоре с НСН.

Ранее в Минобрнауки РФ сообщили, что многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места. Отмечалось, что результаты приемной кампании в вузы оказались лучше, чем прошлогодние. Пилипенко указала, что на педагогическом и медицинском направлениях до 80% составил именно целевой прием.