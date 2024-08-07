«Мечта многих!»: В Большом театре объяснили приток иностранцев в творческие вузы РФ

Интерес к русской балетной школе был всегда и никогда не прекращается даже на фоне политических событий в мире, отметил в эфире НСН Геннадий Янин. 

Приток иностранных студентов в творческие вузы России растет, так как творчество и искусство в стране находятся на высоком и достойном уровне, а приобщиться к этому – мечта многих, заявил заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что поток иностранных абитуриентов в творческие вузы России растет. Представители ведущих образовательных учреждений в области культуры сообщили «Известиям», что это одна из главных тенденций завершившейся на днях приемной кампании. Среди поступающих доминируют уроженцы Китая и стран СНГ, но есть и приехавшие из США, Южной Кореи, Вьетнама, Монголии и стран Африки. В частности, в Академии русского балета имени А.Я. Вагановой отмечают рост количества иностранцев, поступающих в аспирантуру.

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«Помимо разных отраслей, которыми славилась Россия всегда, творчество и искусство всегда были на высоте. Нам это досталось в наследство, советскому режиму это досталось в наследство от империи. Культура и наука в нашей стране подняты на очень высокий, достойный уровень. И, конечно же, приобщиться к этому – мечта многих. Интерес к русской балетной школе был всегда, он никогда не прекращался. И сейчас не исключение, просто сейчас легче, потому что какая-то часть иностранцев, желающих овладеть тайнами русской балетной школы, отвалилась по тем или иным причинам. Сейчас для кого-то как раз то время, когда можно наверстать то, чего нельзя было сделать раньше», – сказал Янин.

Он отметил, что в российских театрах работает много иностранных профессионалов. Янин подчеркнул, что на фоне политической обстановки специалисты все равно остались работать в России.

«В Большом театре, скорее, сейчас нет такого большого притока иностранцев. А по другим театрам я знаю, что это работающие люди и из Японии, и из Латинской Америки, совершенно прекрасные, получившие образование и в России, и не в России. Даже при том, что сейчас не самая лучшая политическая обстановка в мире, эти артисты предпочли остаться и работать в российских театрах, потому что здесь правда интересно, здесь по-настоящему занимаются балетом», – резюмировал собеседник НСН.

Ранее в докладе вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщалось, что в 2023–2024 учебном году в российских вузах обучались свыше 355,7 тысячи иностранцев. Отмечалось, что за последние пять лет их число увеличилось на 16%, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: operaballet.net
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