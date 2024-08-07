«Мечта многих!»: В Большом театре объяснили приток иностранцев в творческие вузы РФ

Приток иностранных студентов в творческие вузы России растет, так как творчество и искусство в стране находятся на высоком и достойном уровне, а приобщиться к этому – мечта многих, заявил заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что поток иностранных абитуриентов в творческие вузы России растет. Представители ведущих образовательных учреждений в области культуры сообщили «Известиям», что это одна из главных тенденций завершившейся на днях приемной кампании. Среди поступающих доминируют уроженцы Китая и стран СНГ, но есть и приехавшие из США, Южной Кореи, Вьетнама, Монголии и стран Африки. В частности, в Академии русского балета имени А.Я. Вагановой отмечают рост количества иностранцев, поступающих в аспирантуру.