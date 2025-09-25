«Глубоко в убытках»: Автодилеры не ждут спроса на новые автомобили
Россияне могут начать пытаться покупать новые авто только на ожидании нового утильсбора и девальвации рубля, заявил НСН Вячеслав Жигалов.
Глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов в беседе с НСН опроверг увеличение спроса на новые автомобили среди россиян и отметил, что некий «всплеск» возможен, только если они начнут снимать средства с депозитов.
В последние три месяца в России наблюдается рост активности потребителей в сегменте новых автомобилей, пишут «Известия» со ссылкой на автодилеров и аналитиков. По данным исследовательского холдинга «Ромир», если в прошлом году покупку планировали лишь 7%, то в этом показатель вырос до 37%. Заметно увеличилась и доля людей, которые предпочитают покупку нового автомобиля: с 33 до 51% по сравнению с прошлым годом. Жигалов рассказал, как обстоит реальная ситуация.
«Дело в том, что они только планируют покупку. Не идет речи о фактическом увеличении продаж. Когда в июне ставка снизилась первый раз, то увеличилась как раз активность производителей. Они ожидали, что сейчас смогут как-то активизировать спрос и резко увеличили субсидии на кредитные ставки. В прошлом году при той же самой ключевой ставке в 18% средняя ставка по новым автомобилям была на уровне 14%. Объем субсидирования достигал 10 п.п. Рынок был примерно 24-25%. В этом году ставка уже к концу июня опустилась ниже 10% при том, что рынок по-прежнему составлял 24-25%. То есть разрыв от рынка составил 15 п.п. Мы увидели, что в июле продажи по отношению к июню выросли, но все равно мы отстаем от прошлогоднего графика примерно на четверть», - рассказал он.
Также Жигалов уточнил, что в отрасли сейчас практически все несут убытки. По его словам, рост спроса возможен, только если все внезапно начнут забирать деньги с депозитов.
«Бизнес в этом году работает глубоко в убыток. Речи о каком-то восстановлении спроса сейчас не идет. Но потенциально возможен всплеск, и он будет связан с процессом, когда граждане начнут забирать средства с депозитов и направлять деньги на какие-то покупки. В основном это всегда происходит в секторе товаров длительного спроса: недвижимость, автомобили. На депозитах сейчас скопилось более 60 трлн рублей. Если хотя бы 10% придет на рынок, мы увидим ажиотажный спрос и скачок цен. Думаю, именно в связи с этим ЦБ ограничился последним понижением «ключа» всего лишь на 1%. Мой прогноз – спрос не увеличится, хотя, может быть, люди в ожидании очередного утильсбора, девальвации рубля, будут пытаться что-то покупать», - подытожил он.
Ранее Жигалов рассказал НСН, что основная часть «серого» автоимпорта в РФ идёт за счет льготного «окна» по утилизационному сбору, однако, покупая автомобиль с пробегом за рубежом через непонятные фирмы в интернете, приобретатель берет все риски на себя.
