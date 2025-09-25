Глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов в беседе с НСН опроверг увеличение спроса на новые автомобили среди россиян и отметил, что некий «всплеск» возможен, только если они начнут снимать средства с депозитов.

В последние три месяца в России наблюдается рост активности потребителей в сегменте новых автомобилей, пишут «Известия» со ссылкой на автодилеров и аналитиков. По данным исследовательского холдинга «Ромир», если в прошлом году покупку планировали лишь 7%, то в этом показатель вырос до 37%. Заметно увеличилась и доля людей, которые предпочитают покупку нового автомобиля: с 33 до 51% по сравнению с прошлым годом. Жигалов рассказал, как обстоит реальная ситуация.

«Дело в том, что они только планируют покупку. Не идет речи о фактическом увеличении продаж. Когда в июне ставка снизилась первый раз, то увеличилась как раз активность производителей. Они ожидали, что сейчас смогут как-то активизировать спрос и резко увеличили субсидии на кредитные ставки. В прошлом году при той же самой ключевой ставке в 18% средняя ставка по новым автомобилям была на уровне 14%. Объем субсидирования достигал 10 п.п. Рынок был примерно 24-25%. В этом году ставка уже к концу июня опустилась ниже 10% при том, что рынок по-прежнему составлял 24-25%. То есть разрыв от рынка составил 15 п.п. Мы увидели, что в июле продажи по отношению к июню выросли, но все равно мы отстаем от прошлогоднего графика примерно на четверть», - рассказал он.