Лидер группы Lumen рассказал, почему не стоит ждать быстрой вакцинации

Лидер группы Lumen Тэм Булатов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели. 

1

Основатель Pink Floyd раскритиковал предложение Цукерберга о покупке песни

Роджер Уотерс резко отказал основателю Facebook Марку Цукербергу в покупке песни для продвижения социальных сетей.

Тэм Булатов: «Бизнесмен хотел использовать культовую композицию «Another Brick In The Wall» для рекламы и продвижения Instagram. Название песни можно перевести так: еще один кирпич в стене. И мне очень приятно, что Роджер Уотерс не оказался таким кирпичом и отказался от предложения, несмотря на то, что ему взамен обещалась значительная сумма денег. Нам остается только аплодировать. Браво, маэстро!» - отметил музыкант. 

2

Свердловский губернатор отчитал депутатов, не привившихся от коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе отчета о работе регионального правительства перед законодательным собранием отчитал депутатов за промедление с вакцинацией от коронавируса и поручил организовать прививочный пункт прямо в здании ЗС сразу после заседания.

Тэм Булатов: «Ну что ж, Евгений Куйвашев в очередной раз подтвердил старую армейскую мудрость: плохой командир говорит: «делай, как я сказал». А хороший – «делай, как я». В сентябре в России пройдут выборы депутатов в Госдуму. В связи с этим я, как и многие наши сограждане, внимательно наблюдаю и с нетерпением ожидаю, когда все кандидаты, а также уже действующие российские чиновники покажут нам личный пример во всем: в скромности, законопослушности и трудолюбии. Мы, разумеется, тут же захотим соответствовать и сильно подтянемся по всем показателям. С прививками то же самое: глупо сетовать на то, что вакцинация проходит медленно, пока сильные мира сего сами не явили пример», - добавил артист.

3

Рассел Кроу решил создать в Австралии большую киностудию

Киностудия расположится в прибрежном городе Кофс-Харбор в австралийском штате Новый Южный Уэльc, примерно в 540 километрах к северу от Сиднея. Центр кино должен будет находиться на территории существующего курорта, где смогут останавливаться члены семей актеров.

Тэм Булатов: «Поздравляю австралийцев! И надеюсь, что эти планы сбудутся. Зеленый континент уже не однажды становился площадкой для съемок культового кино. А я напоминаю, что Рассел Кроу начинал свою актерскую деятельность именно там. Позже он обрел всемирную славу благодаря Голливуду, а теперь возвращает долги месту, в котором начинал путь. С нетерпением ждем, когда все, кто начинал свой путь у нас - бизнесмены, спортсмены - а после заработали миллионы и даже миллиарды в том числе за пределами России, вспомнят о нашей стране и подобно вышеупомянутому актеру утопят нас в инвестициях. Держим карман широко раскрытым»,- сказал он.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: пресс-служба Lumen
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