Лидер группы Lumen рассказал, почему не стоит ждать быстрой вакцинации
Лидер группы Lumen Тэм Булатов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Основатель Pink Floyd раскритиковал предложение Цукерберга о покупке песни
Роджер Уотерс резко отказал основателю Facebook Марку Цукербергу в покупке песни для продвижения социальных сетей.
Тэм Булатов: «Бизнесмен хотел использовать культовую композицию «Another Brick In The Wall» для рекламы и продвижения Instagram. Название песни можно перевести так: еще один кирпич в стене. И мне очень приятно, что Роджер Уотерс не оказался таким кирпичом и отказался от предложения, несмотря на то, что ему взамен обещалась значительная сумма денег. Нам остается только аплодировать. Браво, маэстро!» - отметил музыкант.
Свердловский губернатор отчитал депутатов, не привившихся от коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе отчета о работе регионального правительства перед законодательным собранием отчитал депутатов за промедление с вакцинацией от коронавируса и поручил организовать прививочный пункт прямо в здании ЗС сразу после заседания.
Тэм Булатов: «Ну что ж, Евгений Куйвашев в очередной раз подтвердил старую армейскую мудрость: плохой командир говорит: «делай, как я сказал». А хороший – «делай, как я». В сентябре в России пройдут выборы депутатов в Госдуму. В связи с этим я, как и многие наши сограждане, внимательно наблюдаю и с нетерпением ожидаю, когда все кандидаты, а также уже действующие российские чиновники покажут нам личный пример во всем: в скромности, законопослушности и трудолюбии. Мы, разумеется, тут же захотим соответствовать и сильно подтянемся по всем показателям. С прививками то же самое: глупо сетовать на то, что вакцинация проходит медленно, пока сильные мира сего сами не явили пример», - добавил артист.
Рассел Кроу решил создать в Австралии большую киностудию
Киностудия расположится в прибрежном городе Кофс-Харбор в австралийском штате Новый Южный Уэльc, примерно в 540 километрах к северу от Сиднея. Центр кино должен будет находиться на территории существующего курорта, где смогут останавливаться члены семей актеров.
Тэм Булатов: «Поздравляю австралийцев! И надеюсь, что эти планы сбудутся. Зеленый континент уже не однажды становился площадкой для съемок культового кино. А я напоминаю, что Рассел Кроу начинал свою актерскую деятельность именно там. Позже он обрел всемирную славу благодаря Голливуду, а теперь возвращает долги месту, в котором начинал путь. С нетерпением ждем, когда все, кто начинал свой путь у нас - бизнесмены, спортсмены - а после заработали миллионы и даже миллиарды в том числе за пределами России, вспомнят о нашей стране и подобно вышеупомянутому актеру утопят нас в инвестициях. Держим карман широко раскрытым»,- сказал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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