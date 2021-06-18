Лидер группы Lumen рассказал, почему не стоит ждать быстрой вакцинации

Тэм Булатов: «Ну что ж, Евгений Куйвашев в очередной раз подтвердил старую армейскую мудрость: плохой командир говорит: «делай, как я сказал». А хороший – «делай, как я». В сентябре в России пройдут выборы депутатов в Госдуму. В связи с этим я, как и многие наши сограждане, внимательно наблюдаю и с нетерпением ожидаю, когда все кандидаты, а также уже действующие российские чиновники покажут нам личный пример во всем: в скромности, законопослушности и трудолюбии. Мы, разумеется, тут же захотим соответствовать и сильно подтянемся по всем показателям. С прививками то же самое: глупо сетовать на то, что вакцинация проходит медленно, пока сильные мира сего сами не явили пример», - добавил артист.

