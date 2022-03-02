В Госдуме предложили вернуть в российский паспорт графу «национальность»
Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Бурлаков внес предложение вернуть в российский паспорт графу «национальность». Об этом сообщает РИА Новости.
Это уже не первое предложение вернуть «пятую графу». Ранее председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов объяснил внесение такого предложения тем, что малочисленные народы, которые живут на территории России, хотели бы иметь четкое упоминание о своей национальности.
Отметка о национальности, по-другому «пятая графа» была исключена из российского паспорта в 1992 году. В СССР упоминание национальности в удостоверении личности было обязательным и определялось по национальности родителей.
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