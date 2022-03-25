В Госдуме предложили создать новый дизайн паспорта

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил создать новый дизайн российского паспорта, включив в него иллюстрации главных исторических и культурных событий страны. Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости.

В Госдуме предложили вернуть в российский паспорт графу «национальность»

По его словам, в паспорте гражданина России могут быть размещены образы, посвященные победе в Великой Отечественной войне, подвиги первых людей в космосе, история Большого Театра и подвиги полководцев разных эпох.

Хамзаев отметил, что паспорт для гражданина должен быть не только инструментом верификации личности, но и экскурсом в культуру России, а также элементом популяризации истории государства. Депутат добавил, что проект дизайна паспорта будет разработан в ближайшее время.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПаспортГосдумаРоссия
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