В Госдуме предложили создать новый дизайн паспорта

По его словам, в паспорте гражданина России могут быть размещены образы, посвященные победе в Великой Отечественной войне, подвиги первых людей в космосе, история Большого Театра и подвиги полководцев разных эпох.

Хамзаев отметил, что паспорт для гражданина должен быть не только инструментом верификации личности, но и экскурсом в культуру России, а также элементом популяризации истории государства. Депутат добавил, что проект дизайна паспорта будет разработан в ближайшее время.

