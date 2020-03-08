Диетолог рассказала о наиболее полезных молочных продуктах
Йогурт, кефир, простокваша, айран и ряженка вошли в рейтинг наиболее полезных кисло-молочных продуктов. Его составила врач-диетолог Лидия Ионова для телеканала НТВ.
За отсутствие противопоказаний практически для всех, большое количество быстроусвояемого белка, полезных бактерий и кальция эксперт поставила йогурт на первое место.
Кефир менее полезен для тех, кто страдает от болезней желудка - хронического гастрита, язвы и других. Поэтому напиток занял второе место.
«Людей с такими проблемами от одного стакана кефира иногда начинает тошнить. А при кефирной диете ощущается еще и резкий упадок сил и дискомфорт в желудке. Поэтому употреблять его надо осторожно и умеренно», — порекомендовала Лидия Ионова.
На третьем и четвертом местах - айран и простокваша. В айране содержится соль, которая вредит гипертоникам, а в простокваше, считает эксперт, недостаточно полезных бактерий, отмечает РИА Новости.
Пятерку замыкает ряженка. Низкая оценка поставлена напитку за содержащиеся в нем после термообработки топленого молока продукты гликирования. Они, в свою очередь, вызывают старение и способствуют развитию болезни Альцгеймера.
Ранее исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) Людмила Маницкая заявила НСН, что маркировка молока является избыточной и дорогостоящей мерой контроля. Эксперт сказала, что потребителей ожидает куда больший рост цен, чем спрогнозированный экспертами.
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