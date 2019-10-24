Диетолог рассказала об опасностях кофе на завтрак
Кандидат медицинских наук в эфире НСН рассказала, когда следует пить кофе, чтобы не нанести вред здоровью.
Гастроэнтеролог Мария Бадалян рассказала, что употребление кофе натощак вместо завтрака может пагубно сказаться на здоровье, пишет «Вечерняя Москва». В частности она сообщила, что категорически противопоказан такой завтрак людям с желчекаменной болезнью, холециститом, билиарным сладжем и гепертонией. Чтобы без особых опасений пить утром кофе гастроэнтеролог посоветовала проверить желудочно-кишечный тракт и нервную систему. Так как, например, при гипертонии, систематическое употребление кофе на голодный желудок может привести к инфаркту или инсульту.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в эфире НСН отметила, что ежедневный завтрак, состоящий из кофе, особенно вреден для женского организма.
«Прежде всего, нужно говорить о том, что у человека должен быть полноценный завтрак. Кофе, тем более на голодный желудок, это не завтрак – это напиток. Хоть он немного бодрит, позволяет быстрее проснуться за счет увеличения частоты сердечных сокращений, но он действительно вызывает эти нюансы по состоянию здоровья, что перечислила гастроэнтеролог. Также кофе нарушает процесс усвоения ряда минералов, особенно важных для женского организма, таких, как железо, цинк, кальций и магний. Кофе для человека это не питательный продукт, который позволяет включить в работу организм и быть продуктивным весь день. Потому что кофе поддерживает работоспособность только короткий отрезок времени, а потом организм начинает требовать энергию, которую лучше было бы сразу получить из полноценного завтрака», - сказала Королёва.
При этом она рассказала, при каких условиях кофе может входить в рацион человека.
«Если человек вовсе не может отказаться от кофе, то максимум следует позволять себе выпивать 1-2 небольшие чашки, но строго между приемами пищи – не натощак. Любой напиток животного или растительного происхождения только утяжеляет этот продукт. Также необходимо следить, чтобы кофе был натуральный, ведь у нас много суррогатных продуктов на рынке», - пояснила собеседница НСН.
Врач уточнила, что от завтрака зависит срок жизни человека.
«Своевременный завтрак, в первый час после пробуждения, это такой же точный фактор долголетия, как отказ от курения и регулярная физическая активность. Так как завтрак запускает метаболические часы – придает динамику всем системам организма уже в первую половину дня и препятствует высоким колебаниям уровня сахара и инсулина в течение суток. У каждого человека с 5-6 часов утра и до 12 часов самый высокий обмен веществ, поэтому потребность у организма достаточно значимая в питательных компонентах, а тот же кофе неспособен ее восполнить», - считает диетолог.
Маргарита Королёва призвала родителей обратить более тщательное внимание на питание подрастающего поколения.
«Среди детей, которые выпускаются из школы сложно уже найти абсолютно здоровых. К сожалению, проблемы с желудочно-кишечным трактом являются достаточно частыми формами нарушения дисфункции работы организма в целом. Причина в хаотичном питании, длинных голодных отрезках времени, в избытке рафинированных продуктов в составе пищи, в сладких газированных напитках. Все это нарушает функцию кишечника, выработку достаточного количества ферментов, что приводит к гастритам. Соответственно нарушается микрофлора кишечника, снижается уровень иммунитета. Поэтому питание, которое начинается с завтрака и продолжается в течение дня должно быть рационально сбалансированным, чтобы поддерживать состояние здоровья и функциональность человека», - заключила кандидат медицинских наук.
Ранее диетолог в эфире НСН назвала лучший рацион для школьников. Так, питание должно быть рассчитано на 5-6 приемов в течение дня. Завтрак обязательно должен быть дома. Для ребенка до 12 лет это каши на молоке, либо другие зерновые продукты, творог, яйцо.
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