Диетолог рассказала об опасностях кофе на завтрак

Гастроэнтеролог Мария Бадалян рассказала, что употребление кофе натощак вместо завтрака может пагубно сказаться на здоровье, пишет «Вечерняя Москва». В частности она сообщила, что категорически противопоказан такой завтрак людям с желчекаменной болезнью, холециститом, билиарным сладжем и гепертонией. Чтобы без особых опасений пить утром кофе гастроэнтеролог посоветовала проверить желудочно-кишечный тракт и нервную систему. Так как, например, при гипертонии, систематическое употребление кофе на голодный желудок может привести к инфаркту или инсульту.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в эфире НСН отметила, что ежедневный завтрак, состоящий из кофе, особенно вреден для женского организма.

«Прежде всего, нужно говорить о том, что у человека должен быть полноценный завтрак. Кофе, тем более на голодный желудок, это не завтрак – это напиток. Хоть он немного бодрит, позволяет быстрее проснуться за счет увеличения частоты сердечных сокращений, но он действительно вызывает эти нюансы по состоянию здоровья, что перечислила гастроэнтеролог. Также кофе нарушает процесс усвоения ряда минералов, особенно важных для женского организма, таких, как железо, цинк, кальций и магний. Кофе для человека это не питательный продукт, который позволяет включить в работу организм и быть продуктивным весь день. Потому что кофе поддерживает работоспособность только короткий отрезок времени, а потом организм начинает требовать энергию, которую лучше было бы сразу получить из полноценного завтрака», - сказала Королёва.

При этом она рассказала, при каких условиях кофе может входить в рацион человека.