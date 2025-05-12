Диетолог: Каждый второй россиянин страдает от непереносимости лактозы
Непереносимость лактозы может возникнуть из-за излишнего потребления молочной продукции в детском возрасте, сказала НСН Марият Мухина.
Почти каждый второй россиянин страдает от непереносимости лактозы (неспособности усваивать молочный сахар), однако если такой человек откажется от традиционных молочных продуктов, то качество его жизни существенно улучшится, сказала в эфире НСН врач-диетолог Марият Мухина.
Ученые Национального центра генетических исследований ранее выяснили, что непереносимостью лактозы чаще всего страдают жители Якутии, пишут «Известия». Также это состояние часто встречается у проживающих в Кабардино-Балкарии и Дагестане, а реже всего - у жителей Владимирской области. Мухина отметила, что непереносимость лактозы может быть связана с излишним потреблением молочной продукции в детском возрасте.
«В последнее время мы наблюдаем огромное количество людей с непереносимостью лактозы, потому что появился анализ на иммуноглобулин G. Все это начинается глубоко из детства, когда раньше ребенка в шесть месяцев начинали кормить творогом, кефиром и молоком. Сейчас педиатры говорят, что детей до года нужно кормить только грудным молоком, вводя прикормы в возрасте восьми месяцев, а молочку – в последнюю очередь. Из-за того, что раньше дети в малом возрасте получали молочку, у них со временем она начинает восприниматься как чужеродный белок, на который начинает срабатывать иммунитет. Получается, что вместо того, чтобы продукт насыщал и питал организм, он забирает иммунные силы. Мы сейчас чуть ли не у каждого второго встречаем лактозную непереносимость», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, сегодня достаточно большое количество продуктов, которые выступают альтернативой традиционным молочным продуктам.
«Благо, есть множество продуктов, которые могут заменить молоко, - молоко из овса, сои, риса, миндаля, кунжута. Люди прекрасно выходят из этой ситуации. Говоря о моде не пить обычное молоко, стоит отметить, что и раньше люди страдали от непереносимости лактозы, но это просто не могли определить. Люди болели и продолжали болеть, а сейчас человеку достаточно сдать анализы, отказаться от молочной продукции и избавиться от множества болезней желудочно-кишечного тракта. Кроме того, люди с непереносимостью лактозы, отказавшиеся от молочных продуктов, становятся более устойчивыми к различным респираторным сезонным инфекциям, у них меньше болят суставы, она в принципе становятся более активными», - заключила эксперт.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, звездный диетолог Маргарита Королева заявила в беседе с НСН, что переедание мороженым может привести к преждевременному старению организма.
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