Ученые Национального центра генетических исследований ранее выяснили, что непереносимостью лактозы чаще всего страдают жители Якутии, пишут «Известия». Также это состояние часто встречается у проживающих в Кабардино-Балкарии и Дагестане, а реже всего - у жителей Владимирской области. Мухина отметила, что непереносимость лактозы может быть связана с излишним потреблением молочной продукции в детском возрасте.

«В последнее время мы наблюдаем огромное количество людей с непереносимостью лактозы, потому что появился анализ на иммуноглобулин G. Все это начинается глубоко из детства, когда раньше ребенка в шесть месяцев начинали кормить творогом, кефиром и молоком. Сейчас педиатры говорят, что детей до года нужно кормить только грудным молоком, вводя прикормы в возрасте восьми месяцев, а молочку – в последнюю очередь. Из-за того, что раньше дети в малом возрасте получали молочку, у них со временем она начинает восприниматься как чужеродный белок, на который начинает срабатывать иммунитет. Получается, что вместо того, чтобы продукт насыщал и питал организм, он забирает иммунные силы. Мы сейчас чуть ли не у каждого второго встречаем лактозную непереносимость», - сказала собеседница НСН.