«Стареет организм»: Звездный диетолог назвала последствия переедания мороженым

В грядущие выходные синоптики обещают в Москве потепление до 20 градусов. Жаркая погода неразрывно связана с мороженым, но Королева советует быть осторожными с любимым с детства лакомством.

«В мороженом присутствует лактоза, казеин. Как следствие, у людей со скрытой непереносимостью молочных продуктов могут начаться воспалительные процессы. Если у ребенка или взрослого человека есть аутоиммунные, хронические заболевания, кожные проблемы, то надо обязательно сдать анализ крови на скрытую непереносимость продуктов питания, чтобы выявить фактор напряжения иммунной системы. Потому что реакция организма не будет мгновенной, сразу чесаться не начнем, а молочные продукты как раз попадают в список скрытых. В составе мороженого могут быть сухое молоко, кукурузный крахмал и масса других компонентов, которые также не приносят пользу организму», - сказала Королева.

Собеседница НСН предостерегла от ежедневного употребления мороженого.

«Злоупотребление мороженым может приводить к набору веса, кариесу, преждевременному старению организма», - резюмировала Королева.

Ранее диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН заявила, что парниковая клубника, которая содержит антибиотики, угнетает микрофлору кишечника.

