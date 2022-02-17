Диетолог заявил, что насекомые могут заменить человеку мясо

Так как там и там содержится много белка, насекомые и мясо животных — вполне взаимозаменяемые продукты. По словам эксперта, в некоторых странах люди спокойно едят насекомых.

«Где-то так едят паукообразных, личинки насекомых или самих насекомых. В таком белке довольно мало жира. Может, это делает его более диетическим. Насекомые могут заменить мясо без потерь в диетическом плане», — отметил диетолог.

Ранее ученые из итальянского университета Терамо задумали убедить шесть миллиардов людей на планете, которые в отличие от остальных двух не употребляют регулярно насекомых в пищу, в том, что это «не такая уж и плохая идея».

Специалисты выяснили, что в теле кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и прочих насекомых содержится большое количество антиоксидантов и других полезных веществ. В журнале Frontiers in Nutrition ученые пишут, что насекомые могут стать более полезной заменой для мяса, а их употребление в пищу поможет решить климатические и экологические проблемы.

В эфире НСН диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва предупредила, что не всем может пойти на пользу употребление в пищу насекомых.

