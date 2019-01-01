Ученые рассказали, чем человечество будет питаться

По прогнозам ООН, к 2050 году численность населения Земли вырастет на треть, а спрос на корма для животных - на 7 %. Британские ученые сделали вывод, что такое соотношение потребует поиска альтернативных источников пищи для жителей планеты. Они заявили, что рост численности населения Земли, сокращение плодородных почв, потепление климата и другие экологические проблемы наряду с развитием генетики приводят к сокращению натуральных видов пищи. Ученые считают, что насекомые как источник натурального белка могут заменить привычные сегодня продукты. Уже сейчас в рационе населения Южной Америки, Средней Азии, Китае насекомые являются неотъемлемой частью. По статистике, около половины населения планеты периодически или постоянно едят насекомых.

По информации продовольственной и сельскохозяйственной комиссии ООН, съедобны 1900 видов насекомых.

Ранее кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с НСН рассказала, к чему приводят переваренные макароны в школах.



