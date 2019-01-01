Диетологи опровергли пользу поедания насекомых
Кандидат медицинских наук рассказала НСН, почему не получится заменить привычное мясо на кузнечиков и жуков, как советуют учёные.
Ученые из итальянского университета Терамо задумали убедить шесть миллиардов людей на планете, которые в отличие от остальных двух не употребляют регулярно насекомых в пищу, в том, что это «не такая уж и плохая идея». Специалисты выяснили, что в теле кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и прочих насекомых содержится большое количество антиоксидантов и других полезных веществ. В журнале Frontiers in Nutrition ученые пишут, что насекомые могут стать более полезной заменой для мяса, а их употребление в пищу поможет решить климатические и экологические проблемы.
В эфире НСН диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва предупредила, что не всем может пойти на пользу употребление в пищу насекомых.
«Безусловно, источники полноценного белка нужны каждому человеку, это строительный материал, который поддерживает все функции организма и его иммунитет. Если насекомых рассматривать как источник полноценного белка, то, наверное, для кого-то они и станут источником белка, например, в животном мире. Но для человеческого организма, особенно когда человек живет в цивилизованной стране, не в Пакистане, не в Индии, где кузнечики и насекомые могут быть достаточно привычным элементом питания, это не самый лучший источник питания в силу того, что белок не биоидентичный тем, которые человек эволюционно принимал. Поэтому белок, будучи провоспалительным фактором, может запускать совершенно ненужные проблемы и болезни аутоимунного характера», — предупредила диетолог.
Кроме того, добавила Маргарита Королёва, хитозановые структуры, которые находятся в крылышках насекомых и его твердых оболочках, являются очень сильным аллергеном для человека.
«Я думаю, что пройдет ни одна сотня лет для того, чтобы человеческий организм воспринимал такой продукт без проблем и получал из состава витамины, минералы, антиоксиданты, и, конечно, белок, и чтобы у человека при этом не было никаких проблем», — отметила собеседник НСН.
Напомним, что сегодня на Земле живет около десяти миллионов видов насекомых. Их совокупная масса, по последним оценкам исследователей, примерно в 17 раз превышает совокупную массу всех людей на планете.
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