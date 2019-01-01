Диетологи опровергли пользу поедания насекомых

Ученые из итальянского университета Терамо задумали убедить шесть миллиардов людей на планете, которые в отличие от остальных двух не употребляют регулярно насекомых в пищу, в том, что это «не такая уж и плохая идея». Специалисты выяснили, что в теле кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и прочих насекомых содержится большое количество антиоксидантов и других полезных веществ. В журнале Frontiers in Nutrition ученые пишут, что насекомые могут стать более полезной заменой для мяса, а их употребление в пищу поможет решить климатические и экологические проблемы.

В эфире НСН диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва предупредила, что не всем может пойти на пользу употребление в пищу насекомых.

«Безусловно, источники полноценного белка нужны каждому человеку, это строительный материал, который поддерживает все функции организма и его иммунитет. Если насекомых рассматривать как источник полноценного белка, то, наверное, для кого-то они и станут источником белка, например, в животном мире. Но для человеческого организма, особенно когда человек живет в цивилизованной стране, не в Пакистане, не в Индии, где кузнечики и насекомые могут быть достаточно привычным элементом питания, это не самый лучший источник питания в силу того, что белок не биоидентичный тем, которые человек эволюционно принимал. Поэтому белок, будучи провоспалительным фактором, может запускать совершенно ненужные проблемы и болезни аутоимунного характера», — предупредила диетолог.