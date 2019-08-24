Диетолог: Вредные продукты радуют мозг

Зaтем идут Кургaнскaя облaсть, Тюменскaя облaсть, Ямaло-Ненецкий aвтономный округ и Оренбургскaя облaсть. Нaименьший уровень зaболевaемости ожирением по итогaм прошлого годa был зaфиксировaн в Приморском крaе — 387,6 случaя нa 100 тыс. нaселения.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН рассказала о причинах роста россиян, страдающих ожирением. В их числе суровые природные условия, отказ от традиций приготовления домашней еды, уловки пищевой промышленности и другие аспекты.

«Первая причина роста статистики – улучшение качества диагностики, проведение диспансеризации. Вторая – наличие готовых продуктов в магазинах, пресыщенных жирами, солью, сахаром. Эти продукты становятся приоритетны для многих людей в силу того, что они дешевы и вкусны. Когда нет достаточного дохода и не всегда есть натуральное хозяйство, люди покапают дешевые продукты. К сожалению, мы ушли от традиции готовить еду дома. Особенно дети и молодежь покупают максимально переработанную готовую еду.

Третье. Стресс разного происхождения. Многие теряют работу, проблемы в семье. На высоком уровне кортизола в организме рука предательски будет искать что-нибудь вкусное – то, чем можно себя порадовать. Жир, соль и сахар в определенных пропорциях содержащиеся в готовых продуктах, безусловно, не смогут не радовать опиоидную зону структуры головного мозга, успокаивать, релаксировать. Поэтому мы и получаем такую проблему», - отметила эксперт.