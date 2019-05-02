Диетолог раскрыла секреты приготовления риса для похудения
Диетолог в беседе с НСН рассказала, как правильно приготовить рис, который поможет хорошо себя чувствовать и похудеть.
Японские ученые зaявили, что регулярное употребление рисa поможет не стaть жертвой ожирения, пишут Известия. К тaким выводaм пришли специaлисты после aнaлизa пищевого рaционa жителей 136 стрaн. Уточняется, что в исследовaнии учитывaлись тaкие фaкторы, кaк уровень жизни, рaсходы нa здрaвоохрaнение, ВВП и рaспрострaненность ожирения.
Сообщaется, что уровень ожирения окaзaлся ниже в стрaнaх, где люди ели примерно по 150 грaммов рисa в день, сообщaет Гaзетa.ру.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в интервью НСН напомнила, что рис является питательным продуктом, содержащим восемь аминокислот, витамины группы В. Рис ощелачивает организм, выводит избыток жидкости и приводит PH-срез организма к слабой нейтральной среде, что очень полезно для метаболических процессов. Она также напомнила об особенностях употребления блюд из риса в разных странах, их пользе и недостатках.
«Рис традиционно используется в странах Востока как основной продукт питания. 4-5 раз в день правильно сваренный рис без избытка соли, соусов, жиров используют как самостоятельный, не смешанный ни с чем продукт. В России рис традиционно используется в качестве гарнира, в который добавляется и масло, и достаточное количество соли. Рисовая каша как самостоятельное блюдо готовится на молоке, в нее часто добавляют фрукты. Все это утяжеляет рис, делая его для организма новым продуктом, обладающим высоким гликемическим индексом, блокируя возможность организма получить полезные минералы и аминокислоты из крупы», - сказала Мария Королёва.
Поэтому важно правильно подготовить и приготовить рис для приготовления из него самостоятельного блюда, отметила диетолог.
«Рекомендую использовать для приготовления бурый рис или золотистый, сорта «Indica Gold», пропаренный. Почему? Рис обрабатывается паром, когда находится еще в оболочке, и все полезные компоненты переходят в зерно, обогащают его. Но независимо от предпочтения сорта риса – белый, золотистый , бурый – рис на всю ночь необходимо замочить в холодной воде. Утром необходимо промыть, отмыв тем самым от короткоцепочечных углеводов, которые дают рису высокий гликемический индекс и соответствующие реакции организма в виде выброса инсулина. При таком способе подготовки продукта сложные углеводы и сложные крахмалы в составе риса останутся, и вся питательная ценность сохранится», - сказала кандидат медицинских наук.
Маргарита Королева поделилась наиболее полезными рецептами блюд из риса.
«Можно приготовить овощной плов. После замачивания рис заливают кипятком в соотношении 1:1,5. В процессе варки можно добавить овощи: кабачок или цукини, болгарский перец, сельдерей, морковь. В марокканский плов добавляется небольшое количество зеленого яблока и чернослива», - рассказала эксперт.
Диетолог также поделилась секретами рисовой диеты для тех, кто решил сбросить вес.
«Для разгрузочного дня можно использовать рис без каких-либо компонентов. Прием риса как самостоятельного продукта без добавок в течение 5-6 раз в день позволит снизить массу тела, обеспечить естественную детоксикацию в виде выведения избыточного количества жидкости, солей, шлаков и т.д. В то же время, благодаря питательным веществам, рис будет поддерживать чувство сытости, работоспособности и энергии весь день», - заявила собеседница НСН.
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