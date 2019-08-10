Диетолог рассказал, почему толстеют в российских регионах
Врач-диетолог Александр Немов в эфире НСН назвал причины распространения ожирения в регионах России.
В Министерстве здрaвоохрaнения России сообщили, что в 2018 году больше всего людей, стрaдaющих от ожирения, было выявлено в Курганской облaсти, a меньше всего — в Якутии. Следом идут Алтайский край (867,8 случaев ожирения нa 100 тыс. человек) и Ульяновскaя облaсть (849,7).
Кaк информирует РИA Новости со ссылкой нa стaтистический сборник Минздрaвa, при этом нaименьшее количество случaев ожирения зaфиксировaно в Якутии, a тaкже в Приморском крaе и Белгородской облaсти.
Врач-диетолог Александр Немов в эфире НСН указал главную причину распространения ожирения в определенных регионах России.
«Рейтинг Минздрава по привязке ожирения к определенным регионам можно объяснить характером питания людей. Дело в том, что в разных климатических условиях люди питаются разными продуктами – где-то более жирная пища, где-то более углеводистая. В зависимости от этого формируется предрасположенность к набору веса», - отметил диетолог.
Александр Немов обратил внимание и на предрасположенность к ожирению в связи со сменой привычного климата и пищевых привычек.
«Разные нации тоже питаются по-разному. В регионах, где большой поток мигрантов, много людей с ожирением – они везут свои привычки национального питания, которые не совпадают с новыми климатическими условиями. В этом случае людям придется есть несколько больше, чем они привыкли. Это стресс для организма. И первый срыв происходит за счет запаса жировой ткани. Обратите внимание, жировая ткань – это орган с большим количеством капилляров, сосудов и т.д. То есть, разные продукты, разные объемы провоцируют на ожирение представителей разных национальностей при переезде», - заявил собеседник НСН.
Диетолог считает, что самый низкий процент больных ожирением в Белгородской области связан с качеством продуктов.
«Жизнь лучше? Да, нет. Продукты лучше – там меньше химии», - считает Немов.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН рассказала, как правильно похудеть и не получить проблем с сердцем и сосудами.
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