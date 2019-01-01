Диетолог поспорила с американскими учеными о правильном похудении

В эфире НСН диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева заявила, что для похудения необходим комплексный подход, предполагающий и физические нагрузки, и правильное питание.

«Процесс оздоровления организма на фоне избыточной массы тела – это комплекс, который включает в себя и умеренные физические нагрузки, правильно подобранные для каждого и, конечно, питание, которое позволяет регулировать уровень гормонов. То есть, в свою очередь, помогают ускорить обмен веществ, регулировать чувство сытости, уровень стресса, способность гипоталамуса мозга воспринимать голос лептина, и тем самым избавлять жировые клетки от содержимого. Поэтому питание имеет значение для людей с избытком веса, особенно абдоминального жира, который находится в брюшной полости. Он является серьезным фактором риска для сердечно-сосудистой системы, нарушения углеводного обмена, сахарного диабета второго типа и 12 видов рака. Поэтому только комплексный подход позволит избавиться от избытка жира, набрать мышечную массу и поддерживать ее тонус, чтобы противостоять в перспективе набору веса и позволять себе иметь свободу в выборе продуктов» - заключила она.

Ранее фитнес-тренер Виталий Фатеев в эфире НСН подтвердил, что похудеть можно только благодаря спорту и правильному питанию

