Диетолог объяснила плохие зубы у подростков детскими смесями
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева рассказала в эфире НСН, как с помощью правильного питания вырастить здорового ребенка.
Испанский диетолог Лусия Мартинес заявила, что детей необходимо кормить свежими, а не переработанными продуктами и указала на ошибки родителей в формировании пищевых привычек малышей. Интервью с медиком опубликовано в La Vanguardia.
Диетолог не рекомендует использовать готовое детское питание из коробок для прикорма малышей. Главной негативной причиной она называет высокое содержание в смесях сахара, а также их однородную текстуру.
Врач считает, что свежие мясо и рыба должны стать заменой наггетсов, колбасы и сосисок, а пример правильного пищевого поведения должны подавать родители.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева на основе собственных научных знаний и материнского опыта по воспитанию двоих детей поделилась рекомендациями с родителями по формированию здорового детского менюв эфире НСН.
«Натуральные продукты, не переработанные промышленным способом, должны быть основой детского питания. Натуральные продукты – источник полезных компонентов. При щадящей обработке в них сохраняется питательная ценность и витамины с минералами. Маме на то и дается 1,5 года декретного отпуска, чтобы обеспечить правильное развитие малыша, его питание, на основе которого формируется фундамент здоровья на предстоящую жизнь. Малыш привыкает к вкусу натуральных продуктов, поэтому не надо дополнительно добавлять в них сахар. У ребенка органичная реакция на насыщение – он поест ровно столько, сколько требует его организм», - напомнила диетолог.
Эксперт рассказала об опасности переработанных продуктов для здоровья ребенка в раннем детстве.
«Переработанные продукты содержат в составе большое количество сахаров и соль. Эти продукты не могут быть не привлекательными для формирующегося вкуса ребенка. Поэтому пищевые привычки, сформированные в детстве, сопровождают человека на протяжении жизни. Отсюда проблемы в возникновении вредных пристрастий, ожирения и проблем, которые являются их следствием. Сейчас дети в возрасте 12 лет приобретают болезни, характерные для старческих лет: гипертонию, сахарный диабет II типа.
По мере роста ребенка он должен учиться жевать – вначале деснами, потом зубами. Это необходимо для того, чтобы формировалась челюсть, костная ткань, обеспечивалась работа мозга. Ведь жевательный процесс непосредственно связан с мозговой активностью. Многим подросткам стоматологи сегодня удаляют «восьмерки» - не развита челюсть! Здоровье зубов сегодня не такое, как 20 лет назад. У детей плохие зубы, потому что они едят много сахаров», - обратила внимание на проблему диетолог.
Маргарита Королева отметила, что человеческий организм отстает от стремительного развития цивилизации.
«К сожалению, мы ушли от привычки готовить дома. Мы покупаем продукты, которые можем съесть сразу. Это большая ошибка молодых родителей, которая приведет к печальным последствиям в здоровье их детей», - предостерегла эксперт.
Ранее Маргарита Королёва рассказала НСН, как должны питаться школьники.
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