Диетолог объяснила плохие зубы у подростков детскими смесями

Испанский диетолог Лусия Мартинес заявила, что детей необходимо кормить свежими, а не переработанными продуктами и указала на ошибки родителей в формировании пищевых привычек малышей. Интервью с медиком опубликовано в La Vanguardia.

Диетолог не рекомендует использовать готовое детское питание из коробок для прикорма малышей. Главной негативной причиной она называет высокое содержание в смесях сахара, а также их однородную текстуру.

Врач считает, что свежие мясо и рыба должны стать заменой наггетсов, колбасы и сосисок, а пример правильного пищевого поведения должны подавать родители.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева на основе собственных научных знаний и материнского опыта по воспитанию двоих детей поделилась рекомендациями с родителями по формированию здорового детского менюв эфире НСН.

«Натуральные продукты, не переработанные промышленным способом, должны быть основой детского питания. Натуральные продукты – источник полезных компонентов. При щадящей обработке в них сохраняется питательная ценность и витамины с минералами. Маме на то и дается 1,5 года декретного отпуска, чтобы обеспечить правильное развитие малыша, его питание, на основе которого формируется фундамент здоровья на предстоящую жизнь. Малыш привыкает к вкусу натуральных продуктов, поэтому не надо дополнительно добавлять в них сахар. У ребенка органичная реакция на насыщение – он поест ровно столько, сколько требует его организм», - напомнила диетолог.