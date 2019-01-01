Детям не будут запрещать приносить в школу еду из дома

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Всё ли лучшее детям? Проблемы школьного питания».

На фоне скандала с массовыми отравлениями детей в школьных учреждениях, президент России Владимир Путин призвал передать обязанность по контролю за питанием в школах от директоров учебных заведений муниципалитетам. Глава государства также предложил увеличить число детей, получающих бесплатное питание. В начале января также стало известно о новых правилах организации детского питания. Что могут запретить детям приносить еду в школу?

Координатор Федерального проекта «За честные Продукты!» Александр Бражко во время пресс-конференции НСН заявил, что детям не запретят приносить из дома продукты питания.

«Та норма, которую устанавливал Роспотребнадзор, касалась сельских школ. Не секрет, что когда им нужно накормить 100 человек, повара приносят какие-то продукты питания из дома. На родителей этот запрет не распространяется. А вот люди, которые осуществляют приготовление пищи, не должны приносить из дома продукты и кормить детей домашней едой. Наши дети имеют и будут иметь право принести домашнюю еду в школу», - отметил он.

Ранее во время пресс-конференции НСН член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала, что на территории школ никаких автоматов по продаже газировки и шоколада быть не должно. По ее словам, за это нарушение школу ждет серьезная ответственность.



