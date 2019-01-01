В Совфеде предупредили школы о запрете автоматов по продаже еды

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Всё ли лучшее детям? Проблемы школьного питания».

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала, что на территории школ никаких автоматов по продаже газировки и шоколада быть не должно.

«Очень важна культура питания в семье. Родители должны объяснять ребенку, что он не должен питаться одним фаст-фудом. Конечно, ребенок захочет попробовать то, что едят его сверстники – чипсы, бургеры. Лучше самому готовить ребенку те же бургеры, но из тех продуктов, которые безопасны. Никаких автоматов с шоколадками и печеньем в школах быть не должно. Это нарушение», - предупредила она.

Ранее во время пресс-конференции НСН она заявила, что на рост числа учащихся с лишним весом влияет нездоровое питание в школах.



