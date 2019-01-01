В Совфеде предупредили школы о запрете автоматов по продаже еды
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко в ходе пресс-конференции НСН добавила, что родители должны прививать детям культуру питания.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Всё ли лучшее детям? Проблемы школьного питания».
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала, что на территории школ никаких автоматов по продаже газировки и шоколада быть не должно.
«Очень важна культура питания в семье. Родители должны объяснять ребенку, что он не должен питаться одним фаст-фудом. Конечно, ребенок захочет попробовать то, что едят его сверстники – чипсы, бургеры. Лучше самому готовить ребенку те же бургеры, но из тех продуктов, которые безопасны. Никаких автоматов с шоколадками и печеньем в школах быть не должно. Это нарушение», - предупредила она.
Ранее во время пресс-конференции НСН она заявила, что на рост числа учащихся с лишним весом влияет нездоровое питание в школах.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Детям не будут запрещать приносить в школу еду из дома
- Россия расширит черный список для чиновников из стран Евросоюза
- В Совфеде предупредили школы о запрете автоматов по продаже еды
- Зеленский выступил за сохранение санкций против России
- Рейтинг Путина за день вырос с 31% до 72%