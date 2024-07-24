Диетолог рассказала, как выявить у себя признаки скрытого ожирения

Если у женщин талия больше 80 см, а у мужчин больше 94 см – это уже признаки инсулинорезистентности, отметила в эфире НСН диетолог Елена Колотилкина.

Проверить себя на скрытое ожирение можно с помощью биоимпедансного исследования, а также обычного измерения талии, рассказала врач превентивной медицины, диетолог, нутрициолог, член регионального представительства международного института интегративной нутрициологии Елена Колотилкина в пресс-центре НСН.

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«Очень много скрытого ожирения, когда визуально человек не имеет лишнего веса, а по другим параметрам лишний жир у него присутствует. Это очень хорошо видно, когда мы делаем биоимпедансное исследование состава тела: его можно проводить и детям, и взрослым. Также банально померить объем талии… Просто возьмите сантиметр и померьте объем талии на уровне пупка. Если у женщин талия больше 80 см, а у мужчин больше 94 см – это уже признаки инсулинорезистентности. Вероятнее всего, там будет лишний жир. Неправильное питание приводит к заболеваниям, которые потом проявятся», - сказала Колотилкина.

Ранее сообщалось, что число граждан РФ с лишним весом, по данным эпидемиологических исследований, может доходить до трети всего населения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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