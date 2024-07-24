Диетолог рассказала, как выявить у себя признаки скрытого ожирения
Если у женщин талия больше 80 см, а у мужчин больше 94 см – это уже признаки инсулинорезистентности, отметила в эфире НСН диетолог Елена Колотилкина.
Проверить себя на скрытое ожирение можно с помощью биоимпедансного исследования, а также обычного измерения талии, рассказала врач превентивной медицины, диетолог, нутрициолог, член регионального представительства международного института интегративной нутрициологии Елена Колотилкина в пресс-центре НСН.
«Очень много скрытого ожирения, когда визуально человек не имеет лишнего веса, а по другим параметрам лишний жир у него присутствует. Это очень хорошо видно, когда мы делаем биоимпедансное исследование состава тела: его можно проводить и детям, и взрослым. Также банально померить объем талии… Просто возьмите сантиметр и померьте объем талии на уровне пупка. Если у женщин талия больше 80 см, а у мужчин больше 94 см – это уже признаки инсулинорезистентности. Вероятнее всего, там будет лишний жир. Неправильное питание приводит к заболеваниям, которые потом проявятся», - сказала Колотилкина.
Ранее сообщалось, что число граждан РФ с лишним весом, по данным эпидемиологических исследований, может доходить до трети всего населения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поручил обеспечить заселение в отели по водительским правам
- Шольц заявил о намерении переизбраться на пост канцлера
- Американский город Солт-Лейк-Сити второй раз примет зимние Олимпийские игры
- Марио Фернандес покинул «Зенит»
- Французские Альпы выбрали в качестве столицы зимней Олимпиады 2030 года
- Голикова: число курильщиков в России сократилось на половину
- Космонавт Артемьев рассказал, когда Россия уйдет с МКС
- Криминальную драму с Кириллом Кяро и Марком Эйдельштейном представят в Выборге
- Площадь Европы в Москве переименовали в площадь Евразии
- Короткометражку о детстве одной из «Бурановских бабушек» снимут в Удмуртии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru