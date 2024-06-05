Минздрав: Треть населения России страдает ожирением
О серьезной ситуации в России, обусловленной ростом числа людей с лишним весом, заявил заместитель министра Здравоохранения РФ Евгений Камкин на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает «Интерфакс».
По его словам, число граждан РФ с лишним весом, по данным эпидемиологических исследований, может доходить до трети всего населения.
Камкин отметил, что пандемия COVID-19 также внесла значительный вклад в развитие ситуации.
Он также привел данные Росстата, согласно которым, наиболее быстрыми темпами растет ожирение в возрастной категории от 15 до 17 лет.
Министр подчеркнул, что если ситуация не будет меняться, к 2050 году экономический ущерб от этого составит 4% ВВП.
Ранее эндокринолог предупредила об опасных последствиях ожирения у детей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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