Минздрав: Треть населения России страдает ожирением

По его словам, число граждан РФ с лишним весом, по данным эпидемиологических исследований, может доходить до трети всего населения.

Камкин отметил, что пандемия COVID-19 также внесла значительный вклад в развитие ситуации.

Он также привел данные Росстата, согласно которым, наиболее быстрыми темпами растет ожирение в возрастной категории от 15 до 17 лет.

Министр подчеркнул, что если ситуация не будет меняться, к 2050 году экономический ущерб от этого составит 4% ВВП.

Ранее эндокринолог предупредила об опасных последствиях ожирения у детей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

