Диетолог рассказала, что надо есть, чтобы похудеть после застолья

«Для перекуса лучше брать фрукты или кисломолочный напиток. Если это обед, то лучше приготовить какой-то легкий белок — курица или рыба в сочетании с овощами. Примерно то же самое и на ужин», — отметила Тихомирова.

Питьевой режим, считает диетолог, должен быть обильным. Употребление больше двух литров в день способствует выведению из организма лишней жидкости.

Если надо вернуться в форму быстро, можно устроить разгрузочные дни. Врач-диетолог рекомендует есть овощи. В течение 3-5 приемов пищи съесть за день 1,5 килограмма любых – сырых или тушеных.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с НСН рассказала, как правильно приготовить рис, который поможет хорошо себя чувствовать и сбросить вес.

