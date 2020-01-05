Диетолог рассказала, что надо есть, чтобы похудеть после застолья
Фрукты, кефир, курица и рыба, много воды – основные продукты, которые врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова рекомендует употреблять, чтобы выйти из затяжного новогоднего застолья. Об этом пишут Известия.
Отмечается, что переход на более легкую пищу должен быть плавным, с постепенным уменьшением калорийности рациона. Завтрак лучше начинать с легких белковых продуктов: творога, запеканки, омлета.
«Для перекуса лучше брать фрукты или кисломолочный напиток. Если это обед, то лучше приготовить какой-то легкий белок — курица или рыба в сочетании с овощами. Примерно то же самое и на ужин», — отметила Тихомирова.
Питьевой режим, считает диетолог, должен быть обильным. Употребление больше двух литров в день способствует выведению из организма лишней жидкости.
Если надо вернуться в форму быстро, можно устроить разгрузочные дни. Врач-диетолог рекомендует есть овощи. В течение 3-5 приемов пищи съесть за день 1,5 килограмма любых – сырых или тушеных.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с НСН рассказала, как правильно приготовить рис, который поможет хорошо себя чувствовать и сбросить вес.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Авербух рассказал о гонорарах «звезд» ледовых шоу
- «Турецкий поток» начал поставки газа в Грецию и Северную Македонию
- «Приложим все усилия!» Каменский об МЧМ-2023 в России
- Молодежный ЧМ по хоккею пройдет в России вопреки санкциям WADA
- Сколько России нужно стратегических ракетоносцев?