Диетолог: На новогоднем столе должны быть овощи
Отказаться от сладостей, мучных и жирных продуктов и не забывать о овощах и фруктах на новогоднем столе призвала врач-диетолог Лидия Ионова. На пресс-конференции НСН она заявила, что легко приготовить ягодные желе, которые будут более полезны, чем высококалорийные десерты.
«Если мы бы отмечали праздник один-два дня, то можно есть всё, что хочется. Но мы же празднуем две недели. Поэтому важно не забывать есть овощи, хотя они не ассоциируются у нас с праздником.
Но можно приготовить изысканные овощные салаты с руколлой, авокадо. Сладости лучше выбирать низкокалорийные. Это ягодные муссы, пудинги, смузи. Просто и вкусно, а главное полезно. Вместо конфет лучше выбрать горький шоколад», - призвала специалист.
Ранее сопредседатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов заявил НСН, что во всех проверенных образцах красной икры была обнаружена кишечная инфекция.
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