Диетолог: На новогоднем столе должны быть овощи

Отказаться от сладостей, мучных и жирных продуктов и не забывать о овощах и фруктах на новогоднем столе призвала врач-диетолог Лидия Ионова. На пресс-конференции НСН она заявила, что легко приготовить ягодные желе, которые будут более полезны, чем высококалорийные десерты.

«Если мы бы отмечали праздник один-два дня, то можно есть всё, что хочется. Но мы же празднуем две недели. Поэтому важно не забывать есть овощи, хотя они не ассоциируются у нас с праздником.