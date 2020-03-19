Диетолог: Скупающие сейчас гречку рискуют растолстеть и подорвать здоровье
Маргарита Королева в эфире НСН рассказала, что из-за рациона, состоящего из одних круп, организм будет испытывать недостаточность других питательных элементов.
Правительство РФ с 20 марта начнет мониторинг цен в стране. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По словам главы кабмина, цены будут внимательно отслеживаться в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации. Ранее Федеральная антимонопльная служба начала получать сообщения о росте цен на гречку, сахар, муку.
На волне паники, вызванной коронавирусом, люди массово скупают продукты. Во многих столичных магазинах исчезла гречка, нездоровый ажиотаж возник вокруг соли, сахара, макаронных изделий и средств личной гигиены.
В эфире НСН мы узнали у диетолога Маргариты Королевой, как долго можно питаться гречкой без вреда для здоровья, и какие крупы лучше не употреблять или употреблять с осторожностью? Она посоветовала достаточно высыпаться, вести максимально здоровый образ жизни, прекратить подаваться паники и настроиться на позитив, что увеличит и приумножит иммунитет.
«Да, многие подались паники и решились закупиться теми продуктами, которые, по их мнению, должны исчезнуть с прилавков магазинов. Но поверьте, продовольствия в стране много, каждому достанутся необходимые продукты питания. И тем более, если вы будете есть только крупы и только консервы, ваш организм будет недополучать необходимые витамины и минералы. И в итоге вы можете набрать избыток массы тела, что приведет к снижению иммунитета. Появятся проблемы психологического характера и вытекающих проблем в виде сердечно-сосудистой патологии и метаболических изменений по углеводному обмену. Не стоит скупать то, что вы потенциально не будете использовать, чтобы не пришлось это в итоге либо выбросить, либо избыточно поедать, так как у всего есть свой срок годности», - добавила она.
Прототип вакцины от коронавируса может появиться уже в этом году. Об этом РИА Новости заявил и.о. директора НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов. По его словам, пока у специалистов есть три идеи, которые в дальнейшем, возможно, будут воплощаться в жизнь.
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