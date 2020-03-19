Диетолог: Скупающие сейчас гречку рискуют растолстеть и подорвать здоровье

Правительство РФ с 20 марта начнет мониторинг цен в стране. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По словам главы кабмина, цены будут внимательно отслеживаться в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации. Ранее Федеральная антимонопльная служба начала получать сообщения о росте цен на гречку, сахар, муку.

На волне паники, вызванной коронавирусом, люди массово скупают продукты. Во многих столичных магазинах исчезла гречка, нездоровый ажиотаж возник вокруг соли, сахара, макаронных изделий и средств личной гигиены.

В эфире НСН мы узнали у диетолога Маргариты Королевой, как долго можно питаться гречкой без вреда для здоровья, и какие крупы лучше не употреблять или употреблять с осторожностью? Она посоветовала достаточно высыпаться, вести максимально здоровый образ жизни, прекратить подаваться паники и настроиться на позитив, что увеличит и приумножит иммунитет.