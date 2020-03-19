Названы сроки появления вакцины от коронавируса
Прототип вакцины от коронавируса может появиться уже в этом году. Об этом РИА Новости заявил и.о. директора НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов. По его словам, пока у специалистов есть три идеи, которые в дальнейшем, возможно, будут воплощаться в жизнь.
При этом, по словам Лиознова, в России разработкой вакцины занимаются не менее четырех исследовательских коллективов. Специалист отмечает, что она может появиться не ранее 2021 года.
Кроме того, 19 марта стало известно, что российским ученым удалось секвенировать полный геном коронавируса. Эти знания будут использованы при разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения COVID-19. Также в этот четверг сотрудникам лаборатории Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» удалось сделать первые снимки вируса SARS-CoV-2 под микроскопом.
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