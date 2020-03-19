Названы сроки появления вакцины от коронавируса

Прототип вакцины от коронавируса может появиться уже в этом году. Об этом РИА Новости заявил и.о. директора НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов. По его словам, пока у специалистов есть три идеи, которые в дальнейшем, возможно, будут воплощаться в жизнь.

При этом, по словам Лиознова, в России разработкой вакцины занимаются не менее четырех исследовательских коллективов. Специалист отмечает, что она может появиться не ранее 2021 года.

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Кроме того, 19 марта стало известно, что российским ученым удалось секвенировать полный геном коронавируса. Эти знания будут использованы при разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения COVID-19. Также в этот четверг сотрудникам лаборатории Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» удалось сделать первые снимки вируса SARS-CoV-2 под микроскопом.


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ФОТО: pixabay.com
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