Названы сроки появления вакцины от коронавируса

Прототип вакцины от коронавируса может появиться уже в этом году. Об этом РИА Новости заявил и.о. директора НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов. По его словам, пока у специалистов есть три идеи, которые в дальнейшем, возможно, будут воплощаться в жизнь.

При этом, по словам Лиознова, в России разработкой вакцины занимаются не менее четырех исследовательских коллективов. Специалист отмечает, что она может появиться не ранее 2021 года.