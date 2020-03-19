Джигурда скупил все продукты и сочинил песню про коронавирус

В связи с пандемией коронавируса в России вводятся меры по сдерживанию ее распространения, например, ограничено транспортное сообщение с рядом стран, школы уходят на дистанционное обучение или карантин, в Москве запрещают массовые уличные мероприятия и собрания в помещениях более 50 человек. Так следствием последнего стали закрытия кинотеатров, отмены концертов и спортивных мероприятий. Московские торговые центры также вводят новые меры для ограничения концентрации посетителей.

На волне паники, вызванной коронавирусом, люди массово скупают продукты. Во многих столичных магазинах исчезла гречка, нездоровый ажиотаж возник вокруг соли, сахара, макаронных изделий и средств личной гигиены.

Актер и шоумен Никита Джигурда в беседе с НСН признался, что тоже закупился продуктами из-за угрозы карантина.