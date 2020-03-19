Джигурда скупил все продукты и сочинил песню про коронавирус
Актер и шоумен Никита Джигурда в эфире НСН рассказал, как он переживает пандемию коронавируса.
В связи с пандемией коронавируса в России вводятся меры по сдерживанию ее распространения, например, ограничено транспортное сообщение с рядом стран, школы уходят на дистанционное обучение или карантин, в Москве запрещают массовые уличные мероприятия и собрания в помещениях более 50 человек. Так следствием последнего стали закрытия кинотеатров, отмены концертов и спортивных мероприятий. Московские торговые центры также вводят новые меры для ограничения концентрации посетителей.
На волне паники, вызванной коронавирусом, люди массово скупают продукты. Во многих столичных магазинах исчезла гречка, нездоровый ажиотаж возник вокруг соли, сахара, макаронных изделий и средств личной гигиены.
Актер и шоумен Никита Джигурда в беседе с НСН признался, что тоже закупился продуктами из-за угрозы карантина.
«Я не поддаюсь панике, но, понимая, что в любой момент могут ввести карантин, закупил продукты на пару недель вперед. Радуюсь, что не вводят пока комендантский час в России, что есть магазины, которые ломятся от товаров. Я убежден, что через пару месяцев создадут вакцину. Я вообще оптимист и даже написал хулиганскую песенку, для того чтобы порадовать тех, кто не боится, отвлечь от страха и паники тех, кто находится в смятении и сомнениях», – сказал Джигурда и напел журналисту НСН новую песню.
«Коронавирус, коронавирус -
Искусственный буржуйский беспредел,
Коронавирус - это плюс и минус,
Но от него народ весь [офигел].
Коронавирус, как лапша всем нам на уши,
Тушёнки, круп, спагетти дефицит,
И туалетною бумагой греют души
Те, кто боится или просто ссыт.
Коронавирус - передел всех сфер влияний,
Коронавирус - маскарад крутых элит,
Отмена поцелуев и лобзаний,
Коронавирус - смерти Айболит.
Коронавирус - карантин земного шара,
И апокалипсис предсказанный давно,
Манипуляции по выпусканию пара
С попыткой втоптать людей в говно.
Коронавирус покрывает всю планету,
Коронавирус панику несёт,
Коронавирус отравляет жизнь минету,
Тем, кто даёт сосать и тем, кто... сосёт.
Коронавирус, коронавирус -
Искусственный буржуйский беспредел,
Коронавирус - это плюс и минус,
Но от него народ весь [офигел]!»
Ну а пока Джигурда развлекается, по последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев коронавируса. Под медицинским наблюдением из-за подозрения коронавирусной инфекции находятся более 22 тысяч человек. В целом с начала 2020 года в стране под наблюдением находился 62 541 человек. Сегодня, 19 марта, была зафиксирована первая смерть у человека с подтвержденным коронавирусом - это 79-летняя москвичка. При этом, уточняется, что смерть наступила в результате пневмонии на фоне тяжелых сопутствующих патологий – пенсионерка страдала от атеросклероза, гипертонической болезни сердца и сахарного диабета второго типа.
Ранее в эфире НСН шоумен и стилист Сергей Зверев рассказал, чем займется на карантине.
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