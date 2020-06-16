Диетолог посоветовала россиянам есть сезонные продукты

Из-за сокращения доходов в период пандемии коронавируса россияне стали экономить на еде. Они чаще начали покупать продукты низкого ценового сегмента, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование аналитической компании Nielsen. В период с 27 апреля по 24 мая увеличился спрос на дешевые сорта мяса, чай, макаронные изделия, фруктовые соки, майонез и шоколадные конфеты на развес.

Употребление дешевых, некачественных продуктов ведет к большим проблемам со здоровьем, заявила в эфире НСН диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва.

«В кризисные периоды люди часто начинают обращаться к продуктам, которые доступны им по ценовой политике. Отдают предпочтение, в том числе рафинированным продуктам, большому количеству продуктов, содержащих простые углеводы (картофель, макароны), полуфабрикатам. Однако преимущественное использование таких продуктов в рационе питания постепенно ведет к накопительной программе различных проблем и болезней, начиная с избыточного веса и заканчивая сахарным диабетом, гипертонией. К тому же такие продукты питания имеют низкую питательную ценность, что может отразиться на состоянии имунной системы», — предупредила специалист.