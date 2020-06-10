Грудинин опроверг влияние коронавируса на сбор клубники

Директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин в эфире НСН заявил, что пандемия коронавируса не должна сказаться на клубнике, отметив, что до сбора ягод в столичном регионе ещё 10 дней.

«Режим самоизоляции снят, и работники могут спокойно передвигаться по территории. У нас в прошлом году до 3 тысяч москвичей работало на полях. И в этом году будет так же. Ну, в масках, но что теперь сделаешь?», - отметил он.

Вместе с тем Грудинин подтвердил, что в этом году ягоды появятся позже обычного. Однако при определённых условиях они будут такими же вкусными, как и прежде.

«Чем этот год отличается от предыдущего? Мы знаем и более дождливые года, причем нас заливало и похлеще, чем сейчас. Но, естественно, сейчас тёплая погода, ягоды начали развиваться. Что касается ягод земляники, которую все почему-то называют клубникой, из-за холодной погоды их развитие затормозилось. Мы видим, что на 10 дней будет задержка в плодоношении. Если следующие 10 дней будут тёплыми и солнечными, то никаких изменений вкусовых качеств ягод не будет. А если ещё и засушливая погода продержится, без сильных ливней, то ягода будет сухая, будет хорошо лежать. Проблемы с гнилостными бактериями отпадут», - сказал директор совхоза.

По словам Грудинина, качество ягод зависит ещё и от технологии производства.

«Если ягода лежит на соломе, то влага ей не так страшна. Если же она лежит на плёнке, то это несколько другая история: возникает парниковый эффект, ягода начинает быстрее гнить. В зависимости от используемой технологии ягода может быть более лёгкая или менее лёгкая. Если солнце будет, значит, ягода будет более сладкой», - объяснил собеседник НСН.

Ранее врач-диетолог Маргарита Арзуманян в эфире радиостанции Sputnik при выборе клубники посоветовала обращать внимание на цвет ягод — чем они ярче, тем больше витаминов. Однако некоторые продавцы подкрашивают клубнику, поэтому нужно выбирать ягоды по запаху и смотреть, чтобы они обязательно были с зелёной плодоножкой, говорит специалист.

